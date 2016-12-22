МАК начал расследование крушения вертолета Utair в Красноярском крае

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование крушения вертолета Ми-8 авиакомпании Utair, который разбился в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте МАК.



Как отмечается в сообщении, комитет в соответствии с российским законодательством сформировал комиссию по расследованию данной авиакатастрофы.

МАК сообщает, что вертолет потерпел крушение в районе посадочной площадки Ванкор. В комитете отметили , что во время взлета Ми-8 задел лопастями груз другого вертолета. В воздушном судне с грузом никто не пострадал, а второй вертолет рухнул на землю. В момент инцидента в нем находились 15 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Вертолет перевозил вахтеров с нефтеперекачивающей станции № 1 «Ванкор» по направлению к одному из нефтяных месторождений, сообщили источники агентства «Интерфакс» По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, которое повлекло гибель более двух человек.

В Utair сообщили, что потерпевший крушение вертолет был выпущен в 2010 году. Его пилот налетал за свою карьеру 5,9 тыс. ч, из которых 2,3 тыс. ч — командиром.