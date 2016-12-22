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Названы предварительные причины крушения вертолета в Красноярском крае
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Названы предварительные причины крушения вертолета в Красноярском крае
Общество, 07:21
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Названы предварительные причины крушения вертолета в Красноярском крае

Техническая неисправность, по предварительным данным, могла стать причиной падения пассажирского вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте аварии.

По словам собеседника агентства, версия о возможным технических неполадках, ненадлежащем состоянии узлов и агрегатов вертолета рассматривается в качестве основной.

Кроме того, будет изучена версия об ошибке экипажа и сложных метеоусловиях.

О том, что техническая неисправность и ошибка пилотов могли стать причиной крушения вертолета под Красноярском, также заявил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.

О крушении вертолета в Красноярском крае в районе города Игарка говорится в сообщении управления МЧС России по региону. При крушении погибли 18 человек, в том числе три человека экипажа.

Прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Теги: Красноярский край , ГУ МЧС , Вертолет
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В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Общество
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