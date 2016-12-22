Дональд Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп получил от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. новое письмо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Она отметила, что президент получил письмо в минувшую среду, 1 августа, и оно последовало за дискуссией о денуклеаризации Корейского полуострова.

«Продолжающаяся переписка между двумя лидерами направлена на продолжение их встречи в Сингапуре и продвижение обязательств, взятых в совместном заявлении США и КНДР», — заявила Сандерс.

Ранее Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР.

Первое письмо от лидера КНДР Трамп получил в начале июля. Тогда он опубликовал фотографию и перевод письма в Twitter. В нем Ким Чен Ын писал, что «экстраординарные усилия» президента США по налаживанию двусторонних отношений помогут создать «новое будущее».

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. На ней лидеры двух стран обсуждали денуклеаризацию Корейского полуострова.