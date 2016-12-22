Посольство рассказало о готовности отправки тел убитых в ЦАР журналистов

Техника и документы убитых в Центральноафриканской Республике военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева до сих пор не найдены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в ЦАР.

Представитель дипмиссии также добавил, что тела журналистов будут отправлены в Россию в пятницу, 3 августа, около 17:00 по местному времени (15:00 мск). «Мы занимаемся процессом отправки тел», — сказал он.

Накануне РБК опубликовал фотографию автомобиля, на котором передвигались погибшие россияне в ЦАР. Это Mitsubishi (модель L200), который в настоящий момент, по данным источника РБК, находится в столице ЦАР Банги.

Тела Джемаля, Радченко и Расторгуева были обнаружены во вторник, 31 июля, недалеко от города Сибю. Рядом находилась изрешеченная пулями машина, сообщил РБК представитель миротворческой миссии ООН Владимир Монтейро. Министр по вопросам СМИ и коммуникаций, пресс-секретарь правительства страны Анж Максим Казаги уточнил в разговоре с РБК, что журналистов предупреждали об опасности выбранного маршрута. По его словам, на них напали около десяти человек в тюрбанах, говоривших на арабском. Водитель журналистов был ранен, но ему удалось сбежать. На месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни их паспортов.

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин рассказал РБК, что журналисты поехали в африканскую страну, чтобы снять документальный фильм о работе ЧВК Вагнера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию «околесицей». Ранее Захарова сообщила, что журналисты оформили поездку в ЦАР как туристическую.