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Посольство рассказало о готовности отправки тел убитых в ЦАР журналистов
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Посольство рассказало о готовности отправки тел убитых в ЦАР журналистов
Гибель журналистов в ЦАР, 11:49
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Посольство рассказало о готовности отправки тел убитых в ЦАР журналистов

Техника и документы убитых в Центральноафриканской Республике военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева до сих пор не найдены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в ЦАР.

Представитель дипмиссии также добавил, что тела журналистов будут отправлены в Россию в пятницу, 3 августа, около 17:00 по местному времени (15:00 мск). «Мы занимаемся процессом отправки тел», — сказал он.

Накануне РБК опубликовал фотографию автомобиля, на котором передвигались погибшие россияне в ЦАР. Это Mitsubishi (модель L200), который в настоящий момент, по данным источника РБК, находится в столице ЦАР Банги.

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Тела Джемаля, Радченко и Расторгуева были обнаружены во вторник, 31 июля, недалеко от города Сибю. Рядом находилась изрешеченная пулями машина, сообщил РБК представитель миротворческой миссии ООН Владимир Монтейро. Министр по вопросам СМИ и коммуникаций, пресс-секретарь правительства страны Анж Максим Казаги уточнил в разговоре с РБК, что журналистов предупреждали об опасности выбранного маршрута. По его словам, на них напали около десяти человек в тюрбанах, говоривших на арабском. Водитель журналистов был ранен, но ему удалось сбежать. На месте убийства журналистов не нашли ни денег, ни аппаратуры, ни их паспортов.

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Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин рассказал РБК, что журналисты поехали в африканскую страну, чтобы снять документальный фильм о работе ЧВК Вагнера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию «околесицей». Ранее Захарова сообщила, что журналисты оформили поездку в ЦАР как туристическую.

Теги: Центральноафриканская Республика , журналисты , Убийство
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