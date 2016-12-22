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СКР задумался над отправкой следователей в ЦАР
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СКР задумался над отправкой следователей в ЦАР
Гибель журналистов в ЦАР, 14:26
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СКР задумался над отправкой следователей в ЦАР

Следственный комитет России вместе с Министерством иностранных дел прорабатывает вопрос отправки опытных следователей и криминалистов в Центральноафриканскую Республику, где были убиты российские журналисты. Об этом сообщается на сайте СКР.

Как отмечает ведомство, по законодательству следственные органы могут проводить некоторые следственные действия за пределами России. Для этого необходимо согласие принимающей страны.

О смерти Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. Вооруженные люди застрелили их в районе города Сибю в 188 км от столицы Банги.

Где и при каких обстоятельствах гибли российские журналисты. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин рассказал РБК, что журналисты поехали в африканскую страну, чтобы снять документальный фильм о работе ЧВК Вагнера. Однако официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эту информацию «околесицей».

По факту убийства трех журналистов Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Теги: ЦАР , журналисты , СКР
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