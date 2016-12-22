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Появилось фото автомобиля убитых в ЦАР журналистов
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Появилось фото автомобиля убитых в ЦАР журналистов
Гибель журналистов в ЦАР, 15:38
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Появилось фото автомобиля убитых в ЦАР журналистов
Убитые в Центральной Африке российские журналисты передвигались на автомобиле марки Mitsubishi. В распоряжении РБК оказалась фотография машины с пулевыми отверстиями
Фото: источник РБК

Подлинность фотографий автомобиля Mitsubishi (модель L200) РБК подтвердил источник в Центральноафриканской Республике, знакомый с ходом следствия. По его данным, машина находится в столице страны Банги. На одной из фотографий на лобовом стекле машины видно пулевое отверстие со стороны пассажира.

Тела трех российских журналистов — военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева — были обнаружены во вторник, 31 июля, в ЦАР, вблизи города Сибю. Рядом находилась изрешеченная пулями машина, в которой они передвигались, сообщал РБК представитель миротворческой миссии ООН Владимир Монтейро. Впоследствии тела журналистов были перевезены в госпиталь при миссии ООН в Сибю, после этого государственные службы переправили их в госпиталь в Банги, в столицу также был отправлен автомобиль.

Фото: источник РБК

Водитель журналистов при нападении выжил. Журналисты наняли его по рекомендации человека, известного по имени Мартин, который в разговоре с ними представлялся сотрудником ООН. Представители миротворческой миссии не ответили на запрос РБК о том, является ли человек по имени Мартин сотрудником ООН и оказывал ли он услуги приезжающим в страну сотрудникам СМИ. РБК пытался связаться с Мартином, но он на звонки не отвечает.

Погибшие в ЦАР журналисты были обнаружены без денег и техники при себе
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Министр информации ЦАР Максим Казаги рассказал РБК, что на месте убийства не были найдены ни принадлежавшие журналистам техника, ни деньги. По его словам, журналисты попытались оказать сопротивление напавшим на них людям. Ранее он сообщал, что нападавшие могли быть членами исламистской группировки «Селека».

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Фотогалерея

Журналисты прибыли в ЦАР 28 июля и должны были проработать там до 15 августа. Они должны были снять фильм-расследование о работе в стране российской частной военной компании (ЧВК Вагнера). О работе в ЦАР «российских наемников» сообщали иностранные и российские СМИ, в том числе Le Monde.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Центральноафриканская Республика , журналисты , Убийство
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