Погибшие российские журналисты находились в ЦАР как туристы

У МИД России нет точных данных о цели поездки журналистов в ЦАР, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Ранее сообщалось, что съемочная группа работала над фильмом о наемниках из ЧВК Вагнера

Мария Захарова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР), оформляли поездку в эту страну как туристическую, заявила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что точных данных о цели поездки журналистов у дипломатического ведомства нет.

«Наше посольство и центральный аппарат МИДа запросили посольство ЦАР в Москве относительно тех документов, на основе которых был оформлен въезд россиянам. Теперь мы знаем, что они оформляли въезд на территорию ЦАР как туристический», — сообщила Захарова, отметив, что россияне не подавали заявлений о журналистской деятельности.

В МИДе «нет понимания, как они (журналисты. — РБК) там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР».

Представитель МИДа также рассказала, что при себе у погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.

Организованных российских туристов в ЦАР не бывает, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «В ЦАР, на моей памяти, туры никогда не продавались. Африканский континент южнее Сахары на туристическом рынке представлен Кенией, ЮАР, Танзанией, в этом году появились Занзибар и Гамбия», — сказала Ломидзе. По ее словам, в других странах отсутствует необходимая инфраструктура и, кроме того, ездить туда может быть опасно.

Ранее МИД сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека. При себе у них были удостоверения журналистов, выданные на имя Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. СК России возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР, занимается расследованиями случаев коррупции) Андрей Коняхин сообщил РБК, что съемочная группа приехала в Центральноафриканскую Республику для съемок фильма о наемниках из ЧВК Вагнера. По его данным, в последний раз журналисты выходили на связь 29 июля.

По информации французского издания Ouest-France, целью поездки Джемаля, Расторгуева и Радченко был район, где расположен батальон правительственной армии, подготовкой которого занимались инструкторы из России.

Ранее Анри Депеле, мэр города Сибю, рядом с которым и погибли журналисты, сообщил, что после нападения неизвестных выжил водитель машины, в которой ехали россияне. По словам водителя, которые привел мэр, «вооруженные люди выскочили из зарослей и открыли огонь по автомобилю».

Позднее один из чиновников Сибю Марселин Йойо сообщил, что российскую съемочную группу захватила группа из десяти вооруженных людей, они говорили на арабском языке.​