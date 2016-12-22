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МИД прокомментировал сообщения о работе Орхана Джемаля над фильмом о ЧВК
Гибель журналистов в ЦАР, 15:21
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МИД прокомментировал сообщения о работе Орхана Джемаля над фильмом о ЧВК
Сообщения о том, что погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты готовили фильм-расследование о деятельности ЧВК Вагнера в стране, являются «околесицей», заявила официальный представитель МИД России
Мария Захарова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook назвала «околесицей» сообщения о том, что погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты снимали там документальный фильм-расследование о деятельности в стране ЧВК Вагнера.

Она отметила, что всем, кто пишет «чудовищно непрофессиональные посты» и готовит «увеселительно-развлекательные программы», нужно открыть сайт МИДа и найти там информацию о том, что в ЦАР действительно присутствуют российские военные и гражданские инструкторы. «Никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал», — подчеркнула Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы, власти ЦАР предоставляли им такую возможность после соответствующих уведомлений.

Захарова отметила, что российская съемочная группа направлялась «совсем не туда, где работают инструкторы».

«Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы. Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый. Но у меня такое впечатление, что в этой информационной вакханалии, которую устраивают, правда опять уйдет на десятый план», — заключила она.

Гибель российских журналистов в Центральной Африке. Главное
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О гибели российского военкора Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР, стало известно вечером во вторник. Их застрелили недалеко от города Сибю, который расположен в 188 км от столицы ЦАР. Захарова подтвердила, что у погибших нашли документы, подтверждающие их имена, а также просроченные редакционные удостоверения различных СМИ.

Где и при каких обстоятельствах гибли российские журналисты. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Как отметила заместитель главного редактора Центра управления расследованиями (ЦУР), журналисты направлялись в Бабмари из столицы Банги. Там их должен был встретить представитель ООН, который работает в миссии MINUSCA. Главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин рассказывал РБК, что журналисты приехали в ЦАР, чтобы снять фильм о наемниках из ЧВК Вагнера.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Мария Захарова , ЦАР , ЧВК Вагнера
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