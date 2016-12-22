Трамп в течение 10 дней даст ответ о встрече с Мюллером по делу о выборах

Президент США Дональд Трамп в течение 10 дней решит, соглашаться ли на беседу со спецпрокурором США Робертом Мюллеров в рамках расследования дела в вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, сообщает издание Politico со ссылкой на адвоката Трампа, Рудольфа Джулиани.

«Я думаю наши решения будут приняты на следующей неделе, до 10 дней», - сказал адвокат. По его словам, Трамп готов к встрече с Мюллером, но команда его защитников настроена на отказ. Джулиани добавил, что сейчас он и другие адвокаты изучают последние предложение спецпрокурора США, которое включает сокращение числа вопросов и возможность письменного ответа Трампа на некоторые из них.

31 июля адвокат в интервью CNN заявил, что президент США хочет встретиться с Мюллером поскольку уверен в своей невиновности. Ранее Джулиани cообщал, что Мюллер и Трамп смогут поговорить только если сторона обвинения представит полученные легальным путем доказательства нарушения президентом США законов и его сговора с властями России.

Мюллер ведет расследование о связях Трампа и его соратников с Россией. 31 июля суд начал рассматривать дело экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. После этого президент США заявил, что генпрокурор Джефф Сешнса немедленно закрыть дело о вмешательстве России. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс позже уточнила, что это было не распоряжение, а личное мнение Трампа.