Трамп потребовал от генпрокурора немедленно закрыть «российское дело»

Президент США Дональд Трамп заявил, что генпрокурор Джефф Сешнс должен «немедленно прекратить» дело о «вмешательстве» России в американские выборы. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

​«Это ужасная ситуация, и генеральный прокурор Джефф Сешнс должен остановить эту подстроенную охоту на ведьм прямо сейчас, прежде чем она продолжит пятнать нашу страну», — написал президент.

Он также заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер противоречив, а его «банда» из 17 «разгневанных демократов» является позором для США. Трамп удивился, почему правительство не сказало ему, что Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба президента, находился под следствием.

«Российский сговор с кампанией Трампа, одной из самых успешных в истории, является тотальным обманом. Демократы заплатили за фальшивое и дискредитированное досье», — подчеркнул Трамп.

Суд города Александрия в штате Виргиния начал рассматривать дело Манафорта 31 июля. Спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил ему обвинения в октябре 2017 года в рамках расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2016-го. Расследование также направлено на выяснение связи между Трампом и его предвыборным штабом и российскими властями, в частности не было ли между ними сговора для обеспечения победы Республиканской партии. Россия отрицает свое вмешательство в президентские выборы в США. На судебном заседании федеральный прокурор Узо Асони заявил, что все обвинения сводятся к тому, что «Пол Манафорт лгал».