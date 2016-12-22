Суд над Манафортом: что дело консультанта означает для российского досье

Суд в Виргинии начинает рассмотрение дела Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Трампа. От вердикта судей будет зависеть дальнейшая судьба работы спецкомиссии по расследованию «российского вмешательства»

Пол Манафорт (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Начало судебного процесса

В суде города Александрия (штат Виргиния) во вторник, 31 июля, начались судебные слушания с участием жюри присяжных по делу политтехнолога Пола Манафорта. Обвинения ему были предъявлены в октябре прошлого года спецпрокурором Робертом Мюллером и стали результатом его расследования, цель которого — выяснить, имело ли место вмешательство России в выборы 2016 года и был ли сговор между Дональдом Трампом и его предвыборным штабом, с одной стороны, и российскими властями — с другой, с целью обеспечить победу кандидата Республиканской партии. Российские власти возможность вмешательства отрицают.

Рассмотрение дела может занять три недели, пишет The Wall Street Journal (WSJ) . У спецпрокурора Мюллера — широкий мандат, он позволяет ему предъявлять обвинения по делам, которые не имеют прямого отношения к «российскому делу». Так, он изучает обстоятельства работы Манафорта на правившую на Украине Партию регионов экс-президента Виктора Януковича, именно периода работы с украинскими политиками касаются все предъявленные 69-летнему политическому стратегу обвинения, отмечает ABС News. По данным Мюллера, Манафорт заработал на Украине и лоббизме в США более $60 млн.

Суда Манафорт дожидается в тюрьме, отмечает WSJ. Он был помещен под стражу после того, как его заподозрили в оказании давления на свидетелей по делу. Из 18 пунктов обвинений половина касается банковского мошенничества, максимальное наказание по каждому — 30 лет тюрьмы, пишет Reuters. Пять пунктов обвинения связаны с мошенничеством с налоговыми отчислениями с 2010 по 2014 год: предположительно, Манафорт намеренно скрывал данные о зарубежных счетах, хотя имел их на Кипре и в других странах, а также не предоставлял полные данные о доходах. Четыре пункта обвинения связаны именно с утаиванием зарубежных счетов. По американскому законодательству он должен был подавать отчеты о наличии счетов в зарубежных банках, такие отчеты обязательны для всех граждан США, если на счете в течение 12 месяцев хранится больше $10 тыс. Обвинение настаивает на том, что именно через зарубежные счета Манафорта, его компании и сообщников прошли миллионы долларов. ​Девять обвинений предъявлены за мошенничество при получении займов в трех банках (Citizens Bank, Banc of California и Federal Savings Bank). Как утверждает сторона обвинения, он подавал подложные документы, чтобы получить от банков займы на сумму более $16 млн.

В суде команда Мюллера планирует представить 436 вещественных доказательств, включая письма и финансовые документы компаний Манафорта.

Помимо Манафорта обвинения были предъявлены еще трем американцам, в том числе Рику Гейтсу, он долгое время был бизнес-партнером Манафорта. Все трое признали себя виновными. Центральным событием суда станет дача показаний Гейтса, отмечают американские издания. Манафорт в отличие от Гейтса себя виновным не признает.

Если Манафорт будет признан виновным во всех инкриминируемых преступлениях, он, согласно методическим рекомендациям специальной комиссии по приговорам США, в совокупности может получить до 12 лет заключения, сказала Reuters судебный эксперт Тесс Лопес.

Протестующие у здания суда города Александрия (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Помимо суда в Виргинии Манафорт в сентябре предстанет перед судом в Вашингтоне. В столице США его будут судить по делу об отмывании средств и нарушении закона «об иностранных агентах» (FARA). Во время работы с украинскими политиками обвиняемый должен был зарегистрироваться в Минюсте США как агент иностранного правительства. Максимальное наказание за нарушение закона «об иностранных агентах» — до пяти лет тюрьмы.

«Трата времени»

Главой предвыборного штаба Трампа Манафорт проработал с марта по август 2016 года. 9 июня того года он в компании сына Трампа — Дональда Трампа-младшего и зятя будущего президента Джареда Кушнера встретился с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Trump Tower. Эта встреча — один из опорных пунктов расследования Мюллера по делу о возможном сговоре команды Трампа и Кремля. Трамп-младший просил у Весельницкой «грязные материалы» на Хиллари Клинтон, оппонента Трампа, пишет ABC News со ссылкой на слушания в конгрессе.

За 14 месяцев работы комиссия Мюллера вынесла обвинения 25 россиянам и четырем бывшим советникам Трампа. При этом никому из главных фигурантов расследования спецпрокурора пока не был вынесен приговор. Единственным, кто проходил по делу Мюллера и получил тюремный срок, стал юрист из Нидерландов Алекс ван дер Цван. Он заявил следователям из ФБР, работавшим в группе спецпрокурора Мюллера, что в последний раз связывался с Гейтсом в августе 2016 года, хотя их последний разговор об Украине состоялся в сентябре. Кроме того, Цван удалил свою электронную переписку, с которой хотели ознакомиться сотрудники ФБР. Цван, зять российского миллиардера Германа Хана, был приговорен к 30 суткам тюремного заключения. Он вышел на свободу 5 июня и был депортирован из США, передает USA Today.

Трамп деятельностью комиссии Мюллера недоволен. Всего на ее работу было потрачено порядка $17 млн, пишет издание Business Insider со ссылкой на данные Минюста США. Такие траты Трампу кажутся напрасными, а его администрация считает работу комиссии «тратой времени». По мнению Трампа, деятельность комиссии Мюллера — «охота на ведьм», чья реальная цель — подорвать его политическую репутацию. Президент также называл работу комиссии «американским позором».

В мае вице-президент США Майкл Пенс попросил спецкомиссию завершить свою работу. По утверждению Пенса, американские власти сделали все что могли для помощи следствию, однако оно так и не смогло выявить серьезных правонарушений Трампа и его окружения. «Администрация предоставила (следствию. — РБК) более миллиона документов, мы сотрудничали», — сказал вице-президент в интервью CNN, добавив, что закрытие комиссии будет соответствовать «интересам нашей страны»​.

Тест для спецпрокурора

Работа комиссии Мюллера не привела к громким разоблачениям, и оправдание Манафорта станет для спецпрокурора серьезным политическим ударом, считают американские эксперты. «Вынесение Манафорту оправдательного приговора станет поводом для сторонников Трампа усилить критику специальной комиссии (по расследованию «российского дела». — РБК) <…> призывая к ее роспуску и упразднению должности спецпрокурора», — сказал изданию Politico Марк Коралло, возглавлявший пресс-службу Министерства юстиции США при президенте Джордже Буше-младшем.​

Оправдание Манафорта стало бы дестабилизирующим фактором для всей стратегии спецпрокурора, убежден Дон Голдберг, отвечавший в администрации президента Клинтона за коммуникации в кризисных ситуациях. Как объяснил Голдберг, Мюллер ставит на то, что другие фигуранты дела признают вину и согласятся сотрудничать со следствием. Однако если Мюллер «не сможет добиться вынесения обвинительного приговора (Манафорту. — РБК), это <…> станет сигналом другим фигурантам, что обвинения против них не такие уж и серьезные», подчеркнул Голдберг. В этом случае у обвиняемых будет меньше стимула сотрудничать со следствием, заключил он в интервью Politico.

Фактор политической значимости дела Манафорта может быть использован против Мюллера в судебных тяжбах, полагает Шан Ву, адвокат, специализирующийся на защите дел об экономических преступлениях. «Я бы (на месте защиты ответчика. — РБК) сделал акцент на том, сколько ресурсов было потрачено в рамках следствия против моего клиента и что действия следствия носят политический характер», — рассказал Ву телеканалу ABC News.