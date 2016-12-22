Разведка США допустила вмешательство в выборы без ведома Кремля

Глава нацразведки США Дэниел Коутс допустил, что вмешаться в выборы в США пытается не только Россия, но и другие страны. Влияние на президентскую гонку 2016 года пытались оказать и частные лица, не связанные с Кремлем, добавил он

Дэниел Коутс (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Вмешательство во внутренние процессы в США из России продолжается и осуществляется как с санкции, так и без ведома властей. Об этом в ходе брифинга в Белом доме заявил глава Нацразведки США Дэниел Коутс. Трансляция брифинга велась на сайте Белого дома.

Отвечая на вопрос журналиста, как происходило российское вмешательство — по приказу из Кремля или отдельными не связанными с властями лицами, руководитель ведомства отметил: «И то, и другое. Россия использовала огромное количество способов вмешательства: через медиа, социальные сети, через посредников».

По его словам, Россия продолжает предпринимать попытки повлиять на американское общество, «ослабить и рассорить Америку» в преддверии промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года. Коутс подчеркнул, что президент Дональд Трамп дал конкретное указание своим подчиненным обеспечить защиту электорального процесса от возможного вмешательства.

«Мы делаем это и продолжаем это делать», — заверил глава Нацразведки США.

Он подчеркнул, что не только Россия заинтересована в том, чтобы повлиять на американскую политику. «Россия является не единственной страной, заинтересованной в оказании влияния на нашу внутреннюю политическую ситуацию. Мы знаем, что у некоторых государств есть такая возможность, и, может, они даже рассматривают такой вид деятельности», — сказал он.

Глава Нацразведки добавил, что Россия должна пересмотреть свое поведение, если хочет наладить отношения с Вашингтоном.

До сих пор американское разведывательное сообщество заявляло, что влияние на выборы в России в 2016 году происходило с ведома и с санкции российских властей. К такому выводу приходили и в Министерстве внутренней безопасности США в октябре 2016 года, и в офисе директора национальной разведки в январе 2017 года.

Накануне, 1 августа, Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса «немедленно прекратить» дело о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы, расследованием которого занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Глава государства назвал команду Мюллера «бандой» из 17 «разгневанных демократов», которые позорят США.

Россия неоднократно опровергала все обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Президент Владимир Путин в марте в интервью NBC говорил, что для России это «невозможно».