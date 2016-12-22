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Белый дом попросил считать твит Трампа о «российском деле» личным мнением
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Белый дом попросил считать твит Трампа о «российском деле» личным мнением
Политика, 01 авг, 22:40
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Белый дом попросил считать твит Трампа о «российском деле» личным мнением
Президент США не требовал от генерального прокурора закрыть расследование о связях команды Трампа с Кремлем и о вмешательстве в выборы, а только выразил личное мнение, пояснила представитель американской администрации
Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Представитель Белого дома Сара Сандерс прокомментировала сообщение президента Дональда Трампа в Twitter о том, что генпрокурор Джефф Сешнс должен прекратить расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США. По ее словам, глава государства выразил личное мнение, передает Reuters.

«Это не распоряжение. Это мнение президента», — сказала она. Сандерс также заявила, что Трамп не намерен препятствовать ходу расследования.

Президент США, помимо призыва к Сешнсу, также написал, что ведущий расследование спецпрокурор Роберт Мюллер «абсолютно некомпетентен», а его команда из 17 человек — Трамп называет их «разгневанными демократами» — позорит США.

Генпрокурор Сешнс взял самоотвод от расследования данных о вмешательстве России в выборы в США и о связях команды Трампа с Москвой. В начале 2017 года, выступая перед сенатом конгресса США, он заявил, что не контактировал с российскими официальными лицами в ходе предвыборной кампании 2016 года. Но затем стало известно, что он в 2016 году дважды встречался с Сергеем Кисляком, который тогда был послом России в Вашингтоне. Конгрессмены-демократы после этого призвали к отставке генпрокурора, после чего расследовать «российское дело» было поручено другому человеку — Мюллеру.

И Трамп, и российские власти отрицают наличие сговора с целью обеспечить победу республиканца на выборах 2016 года. Кроме того, в Москве неоднократно заявляли, что власти не вмешивались в избирательную кампанию.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дональд Трамп
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