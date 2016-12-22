Адвокаты Трампа назвали условие его добровольной явки на допрос к Мюллеру

Спецпрокурор Роберт Мюллер получит возможность задать вопросы президенту США Дональду Трампу, если предоставит легальные свидетельства нарушения президентом закона и его сговора с Москвой, заявил адвокат Рудольф Джулиани

Рудольф Джулиани и Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Президент США Дональд Трамп может добровольно явиться на допрос к спецпрокурору Роберут Мюллеру, который расследует обвинения о сговоре команды президента с Москвой, при выполнении главного условия, однако шансы на это становятся все более призрачными. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

По словам Джулиани, Мюллер должен сначала доказать, что у него есть основания подозревать президента в нарушении закона. «Если они смогут прийти к нам и предъявить основания, и если это будет легитимно, и они что-то найдут, мы можем, исходя из этого, оценить их объективность», — приводит издание слова адвоката. Он призвал спецпрокурора составить запрос и написать отчет по делу. При этом Джулиани уточнил, что адвокаты Трампа планируют написать свое собственное резюме по этому делу.

Сам Трамп и его юристы неоднократно утверждали, что обвинения в сговоре с Россией во время выборной кампании не имеют под собой оснований и расследование против президента США начато без признаков и свидетельств совершения преступления. При этом юристы не советовали Трампу идти на допрос к Мюллеру добровольно. Они объясняли это тем, что спецпрокурор попытается его «поймать»: он может задать вопросы, которые не касаются этого дела, например, о бизнесе Трампа или событиях далекого прошлого, и если президент ответит на них неточно, он рискует получить обвинение в лжесвидетельстве.

Спецпрокурор Мюллер был назначен на эту должность в мае 2017 года и с тех пор ни разу не предоставил доказательства того, что расследование против Трампа и его команды по обвинению в сговоре с Россией было начато на основе каких-либо убедительных свидетельств.

​Занимавшиеся этим делом комитеты по разведке палаты представителей и сената, которые имели доступ к секретным документам, в своих заключениях пришли к выводу, что Россия действительно пыталась вмешаться в выборы президента США и повлиять на их результаты, однако никаких признаков и свидетельств сговора команды Трампа с Москвой им обнаружить не удалось. Фактически, они признали, что расследование против Трампа было начато по политическим мотивам без всяких оснований.

По данным опросов, в ходе выборной кампании Трамп уступал кандидату от демократов Хиллари Клинтон, однако победил после подсчета результатов голосования. Демократы обвинили его команду в сговоре с Москвой после того, как в августе 2014 года на сайте Wikileaks были опубликованы материалы, добытые хакерами после взлома почтовых ящиков верхушки демократов. Из них следовало, что партийное руководство подыгрывало Клинтон в ее борьбе против Берни Сандерса — еще одного кандидата от левых, который проиграл Клинтон на праймериз. Во взломе обвинили российских хакеров.

Неожиданная победа Трампа дала повод обвинить его в согласованных действиях с Россией, эти обвинения распространила левая американская пресса и ведущие телеканалы страны. Тема стала одной из главных в американских СМИ, 80% которых открыто поддерживало Клинтон, в течение почти двух лет. Главным свидетельством на первом этапе было скандальное досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила. ​ В нем была описана и ставшая знаменитой сцена о якобы приглашенных Трампом проститутках в комнату отеля в России и их развлечениях на кровати, в которой когда-то спали Барак и Мишель Обама.

Однако позже руководство ФБР отказалось признать досье отправной точкой расследования. Члены комитета по разведке палаты представителей признали, что досье Стила было изготовлено по заказу и на деньги штаба Клинтон и руководства Демократической партии, а сам Стил был политически мотивирован и не раз высказывался против Трампа. В записке республиканцев — членов комитета говорилось, что если бы сотрудники ФБР рассказали судье историю досье, о том, что оно было оплачено политическими противниками Трампа, судья не дал бы разрешения на расследование и прослушку его штаба во время кампании. Фактически республиканцы заявили, что ФБР и другие спецслужбы были использованы демократами в политических целях во время выборной кампании.

Республиканцы требовали начать расследования действий ФБР, обвиняя спецслужбы в злоупотреблениях и нарушениях закона при возбуждении и расследовании дела против Трампа, а также при расследовании дела Клинтон о частном почтовом сервере с секретной информацией. Они требовали назначения еще одного спецпрокурора, который бы расследовал деятельность спецслужб и их вмешательство в политических процесс. Однако генеральный прокурор США Джефф Сешнс отклонил эту идею.