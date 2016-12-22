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Биржа слабо отреагировала на решение США по бумагам компаний Дерипаски
Новые санкции США, 11:34
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Биржа слабо отреагировала на решение США по бумагам компаний Дерипаски

Цена акций UC Rusal и депозитарных расписок En+ Group бизнесмена Олега Дерипаски практически не изменилась на фоне продления Министерством финансов США срока, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от этих ценных бумаг. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость одной акции UC Rusal на момент открытия торгов 1 августа составляла 25,74 руб., при закрытии 31 июля — 26,04 руб. К 10:20 мск цена акции выросла до 26 руб., снизившись до 25,9 руб. к 10:40 мск. Акция группы ГАЗ на момент закрытия торгов 30 июля стоила 434 руб., к 10:50 мск 1 августа — 436 руб.

Стоимость депозитарной расписки En+ Group при открытии торгов 1 августа в 9:50 мск составила 336,5 руб., увеличившись на 6 руб. по сравнению с закрытием 31 июля. К 10:50 мск их стоимость снизилась до 331 руб.

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Накануне Минфин США продлил до 23 октября срок для американских инвесторов, когда они должны избавиться от акций и долговых обязательств En+, UC Rusal и группы ГАЗ. В июле срок был продлен до 5 августа.

Санкции против Дерипаски и его компаний были введены Минфином США в апреле. В министерстве позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если он откажется от контроля над компаниями. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, снизив свою долю в компании ниже 50%.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил 26 июля, что «цель [санкций] состояла в том, чтобы изменить поведение олигарха». Он отметил, что министерство ведет «продуктивную дискуссию» с UC Rusal по снятию ограничений.

Теги: Олег Дерипаска , Мосбиржа , UC Rusal , En+ Group
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