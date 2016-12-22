Лавров заявил о беспокойстве России из-за ситуации в Армении

Ситуация с арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и обвинениями против генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова «не может не беспокоить Россию». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщается на сайте МИДа.

Глава дипведомства отметил, что Москва как союзник Еревана была всегда заинтересована в стабильности Армении. «Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения», — заметил Лавров. Он отметил, что за прошедшие дни Россия «несколько раз» говорила армянским властям о своей озабоченности. Министр иностранных дел отметил, что в Москве рассчитывают, что ситуация в Армении «все-таки пойдет по конструктивному пути».

Лавров напомнил, что, когда был политический кризис в Армении в мае, в Москве «с большим удовлетворением отмечали», что он был решен путем компромисса и при участии всех ведущих партий этой страны. В России надеялись, что с опорой на такой подход «все политические силы», и главное, новое армянское руководство будет и дальше «продвигать объединительные подходы, укреплять национальное согласия», заметил глава российского МИДа. Лавров отметил, что недавние события в этой стране «нарушают такой позитивный настрой» и идут «вразрез» с заявлениями новых властей в Ереване, которые говорили, что не планируют преследовать прошлых руководителей страны «по политическим мотивам».

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя с применением насилия. Против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении.

С февраля по март 2008 года в стране проходили акции протеста, которые были направлены против нарушений на президентских выборах, которые состоялись 19 февраля. В начале марта в ходе столкновений участников протеста и сотрудников правоохранительных органов погибли девять человек. Кочарян ввел чрезвычайное положение и протесты закончились.

Кочарян был арестован судом 27 июля. Кочарян отметил, что он был вызван в суд, как свидетель по делу о разгоне протестов, но затем следователи изменили его статус и предъявили обвинения. По его словам, он будет «сражаться до конца». Он отметил, что обвинения против него были сфабрикованы.



Генерального секретаря ОДКЮ Юрий Хачатуров также обвинили в свержении в марте 2008 года конституционного строя Армении. Прокуроры хотели его арестовать, но суд решил выпустить его залог. Адвокат генерального секретаря Мигран Погосян сказал, что сумма составляет около 5 млн драмов ($10,3 тыс.).