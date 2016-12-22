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Экс-глава Армении назвал обвинение против себя полностью сфабрикованным
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Экс-глава Армении назвал обвинение против себя полностью сфабрикованным
Политика, 04:30
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Экс-глава Армении назвал обвинение против себя полностью сфабрикованным
Это производство он также описал как «очевидное политическое преследование под лозунгом бархатной революции, любви и солидарности». В Армении бывшего президента обвинили в свержении конституционного строя страны
Роберт Кочарян (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Второй президент Армении Роберт Кочарян (эту должность он занимал в период с 1998-го по 2008 год) заявил о том, что предъявленные ему обвинения в свержении конституционного строя страны являются, по его мнению, сфабрикованными и сфальсифицированными. Об этом экс-глава государства заявил в интервью местному телеканалу Yerkir Media.

В рамках этого производства Кочаряна, по его словам, уже допросили. При этом в суд, как рассказал экс-президент его вызвали в качестве свидетеля. «Но первые слова следователя были следующими: они изменили статус и обвинили меня. По сути, допрос был в статусе обвиняемого», — рассказал собеседник телеканала. «[Теперь] я могу попасть в тюрьму. Но я пойду дальше, и я буду сражаться до конца», — подчеркнул Кочарян. Никогда бы не подумал, что настолько сфабрикованное уголовное дело можно изготовить на самом деле, добавил он.

«Настроения масс, — как уверен экс-президент, — сейчас пытаются переместить в правовое поле, и таким образом получается, что [первый президент Армении] Левон Тер-Петросян, за которого в 2008 году проголосовали 21,5% граждан, выиграл эти выборы». «Это далеко от реальности и не имеет к этому никакого отношения, и это [дело против меня] очевидное политическое преследование под лозунгом бархатной революции, любви и солидарности», — заявил Кочарян.

Экс-президента Армении обвинили в свержении конституционного строя
Политика

Обвинения ему были предъявлены накануне. Они касаются событий, которые происходили в Армении 1-2 марта 2008 года. Тогда в стране состоялась серия протестов против нарушений на президентских выборах, которые прошли 19 февраля. Согласно официальным итогам голосования, на выборах тогда победил подавший в апреле в отставку премьер-министр Армении Серж Сарксян. На улицы же вышли сторонники его соперника в этой кампании — Левона Тер-Петросяна. Среди организаторов протестных акций был нынешний премьер-министр страны Никол Пашинян.

1 марта в ходе столкновения митингующих с силовиками погибли не менее восьми демонстрантов и один военнослужащий. Протесты завершились после того, как Кочарян ввел чрезвычайное положение. Пашинян после случившегося был объявлен в розыск. В 2010 году его осудили на семь лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь двадцатилетия независимости Армении.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Армения
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