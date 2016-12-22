Экс-президента Армении обвинили в свержении конституционного строя

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя Армении. Дело в отношении экс-президента началось с приходом к власти Никола Пашиняна

Роберт Кочарян (Фото: Ваган Степанян / РИА Новости)

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя Армении. Об этом вечером 26 июля сообщила пресс-служба Специальной следственной службы республики.

«На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1–2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи № 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — говорится в сообщении.

В соответствии с ч. 1 ст. 300.1 УК (свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией) Кочаряну грозит до 15 лет заключения.

В феврале—марте 2008 года в Армении прошла серия протестов против нарушений на президентских выборах, прошедших 19 февраля. Митинги были организованы сторонниками кандидата на этих выборах — первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Среди организаторов манифестаций был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. На выборах тогда победил подавший в апреле нынешнего года в отставку премьер-министр Армении Серж Сарксян. Это произошло на фоне массовых антиправительственных акций, организованных Николом Пашиняном.

1 марта в ходе столкновения митингующих с силовиками погибли не менее восьми демонстрантов и один военнослужащий, поэтому дело, в рамках которого Кочаряну предъявлено обвинение, в Армении называет «делом 1 марта». Протесты закончились после того, как Кочарян ввел чрезвычайное положение — оно вступило в силу в ночь на 2 марта.

После массовых беспорядков Пашинян был объявлен в розыск. Он добровольно сдался властям, и в январе 2010 года его осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь двадцатилетия независимости Армении.

20 июля нынешнего года Пашинян заявил, что процесс над Кочаряном не должен превратиться в политическую расправу.

Законы Армении не препятствуют предъявлению экс-президентам страны обвинений по уголовным делам, говорит директор ереванского Центра политических и правовых исследований Джонни Меликян. Однако он обращает внимание на то, что статья, по которой предъявлено обвинение Кочаряну, была введена в Уголовный кодекс после описываемых в деле событий. В Армении сейчас большинство граждан поддерживают действия новых властей и требуют разобраться с событиями 2008 года, так как в последние годы эта тема была политическим табу, указывает эксперт.