Число жертв пожаров в Греции возросло до 91 человека

Число жертв лесных пожаров на востоке от Афин в Греции возросло до 91 человека, 25 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на пресс-секретаря национальной пожарной службы (Hellenic Fire Service) Ставрулу Маллири. Чиновница запросила анонимности, поскольку расследование дела о пожаре находится под следствием.

По состоянию на вечер 29 июля идентифицировали личности 59 погибших, личности еще 28 пока не установлены.

По словам представителя пожарной службы, пропавшие без вести могут также быть среди неидентифицированных погибших.

В официальном сообщении на сайте пожарной службы Греции сообщается о 84 жертвах пожара. В национальном центре здравоохранения уточнили, что четверо пострадавших были госпитализированы в больницы Аттики.

AP со ссылкой на греческих чиновников сообщает, что по данным на 27 июля более 2000 домов были повреждены в результате пожара, а примерно четверть придется снести. Агентство, ссылаясь на данные Исследовательского центра по проблемам эпидемиологии бедствий в Брюсселе, отмечает, что это самый смертоносный лесной пожар в Европе с 1900 года.

В Греции из-за жары и сильного ветра 23 июля произошло несколько крупных лесных пожаров. Администрации районов на западе и востоке Аттики — юго-восточной области Центральной Греции, где находятся Афины, — объявили чрезвычайное положение. В стране объявили траур по погибшим. Греческое правительство попросило помощи у Евросоюза. Президент России Владимир Путин предложил Афинам помощь в борьбе с пожарами.

Замминистра по общественному порядку и защите граждан Греции Никос Тоскас рассказал в интервью CNN, что спутниковые снимки и результаты расследований полицейских и пожарных у очагов возгорания лесных пожаров в республике говорят о ​«серьезных признаках поджога». По словам градоначальника муниципалитета Рафина-Пикерми Вагилиса Борноса, где из-за возгораний погибло более 80 человек, когда пожары начали распространяться, распоряжения об эвакуации местные власти не отдали распоряжения об эвакуации. По данным Ростуризма, россиян среди пострадавших от пожаров нет.