Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 70 человек

В результате лесных пожаров в юго-восточной области Центральной Греции погибли 74 человека, сообщает Athene News Agency со ссылкой на представителя пожарных.

Число пострадавших увеличилось до 187 человек, 23 из которых — дети. Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что в стране объявлен трехдневный траур по погибшим в пожарах.

В пресс-службе Ростуризма рассказали РБК, что не получали информации о пострадавших россиянах. В ряде районов Греции из-за пожаров ввели режим чрезвычайного положения. Власти страны обратились к Евросоюзу с просьбой помочь в борьбе с огнем. Президент России Владимир Путин сказал, что в Москве готовы оказать Афинам поддержку в ликвидации стихийного бедствия.