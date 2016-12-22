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Россияне не пострадали в результате лесных пожаров в Греции
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Россияне не пострадали в результате лесных пожаров в Греции
Общество, 10:30
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Россияне не пострадали в результате лесных пожаров в Греции

По предварительным данным, российских туристов нет среди пострадавших во время лесных пожаров под Афинами, заявили РБК в пресс-службе Ростуризма.

«Мы в тесном контакте с ДСКЦ (департаментом Ситуационно-кризисного центра МИД России), также с посольством. Были ли отказы [от туров] из-за этого, мы об этом узнаем через какое-то время, и то, если туроператоры нам предоставят эту информацию», — пояснили в пресс-службе.

По предварительным данным, полученным от греческих ведомств, среди погибших и пострадавших в результате пожаров граждан России нет, но эта информация перепроверяется работниками консульского отдела посольства, сообщил РБК старший советник посольства России в Греции Владимир Майстренк. «Для российских туристов какой-либо опасности нет, поскольку ситуацию взяли под контроль», — добавил он.

На потоке выезжающих в Грецию российских туристов пожары не сказались, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Видео: Ruptly

Число жертв лесных пожаров под Афинами возросло до 50
Общество

Ранее сообщалось, что во время пожаров погибли по меньшей мере 50 человек. В понедельник, 23 июля, сгорело около 100 домов, к тушению огня привлекли более 600 пожарных.

В ряде районов на юго-востоке страны ввели чрезвычайное положение. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что пожары стали неконтролируемыми. По его словам, в настоящее время действуют три крупных очага — недалеко от поселения Неос Вутзас, рядом с Кинетой и в районе города Каламос.

Теги: Греция , лесные пожары , россияне
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