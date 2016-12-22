Путин предложил помочь Греции в борьбе с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин направил властям Греции телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью десятков людей в результате лесных пожаров, сообщается на сайте Кремля.

«Президент России выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении. Путин также выразил соболезнования родным и близким погибших, заявив, что Россия разделяет «скорбь братского народа».

К утру вторника, 24 июля, жертвами лесных пожаров в Греции стали по меньшей мере 50 человек. В ряде районов на юго-востоке Центральной Греции ввели чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас заявил, что огонь принял неконтролируемый характер. Греция уже попросила Евросоюз помочь с тушением пожаров.

В пресс-службе Ростуризма сообщили РБК, что россиян среди пострадавших нет. Эту информацию подтвердил старший советник российского посольства в Греции Владимир Майстренк. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что пожары не отразились на потоке российских туристов, которые едут в Грецию.