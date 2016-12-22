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В Греции объявили траур по погибшим в лесных пожарах
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В Греции объявили траур по погибшим в лесных пожарах
Общество, 15:21
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В Греции объявили траур по погибшим в лесных пожарах

Греческий премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по погибшим в лесных пожарах. Об этом сообщает Reuters.

«Страна переживает невыразимую трагедию», — отметил Ципрас. Жертвами пожаров стали по меньшей мере 60 человек. Как сообщали РБК в пресс-службе Ростуризма, россияне не пострадали при лесных пожарах в республике.

Лесные пожары в Греции. Фоторепортаж Еще 4 фото
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В нескольких районах на юго-востоке Центральной Греции объявлено чрезвычайное положение. При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщала РБК, что лесные пожары не сказались на потоке российских туристов, выезжающих в Грецию.

В Афинах запросили помощь с тушением пожаров в Евросоюзе, поскольку пожары приняли неконтролируемый характер. Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать греческим властям помощь в ликвидации стихийного бедствия и выразил соболезнования родственникам погибших.

Видео: Ruptly

Теги: Греция , лесные пожары , траур , Алексис Ципрас
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