Путин не стал комментировать возможный референдум в Донбассе

Президент России Владимир Путин воздержался от комментариев по вопросу проведения референдума в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я пока воздержусь от комментариев», — сказал Путин, отметив, что это «очень тонкая и чувствительная сфера». По словам главы государства, этот вопрос требует дополнительного изучения.

О том, что Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом предложил провести референдум в Донбассе, сообщил Bloomberg. По его данным, сам президент России рассказал об этом предложении на закрытой части совещания с послами и постоянными представителями, которое прошло накануне в здании МИДа. Эту же информацию РБК подтвердил и один из участников совещания.

20 июля пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз заявил, что администрация Белого дома не рассматривает вопрос о поддержке идеи референдума. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт подчеркнула, что даже в случае проведения референдума его результаты были бы признаны нелегитимными.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что возможность проведения референдума на востоке страны является «репетицией развала» Украины. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, если не удалось заставить Киев выполнять минские соглашения, то можно обсудить другие опции урегулирования кризиса.

