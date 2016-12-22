Климкин назвал референдум в Донбассе «репетицией» для развала Украины

Возможность проведения референдума в Донбассе является «репетицией», которую в Кремле проводят для того, чтобы развалить Украину. Об этом написал глава украинского МИД Павел Климкин в своем Twitter.

«Кто поверит в возможность свободного и честного волеизъявления в условиях российской оккупации? Россию Донбасс совершенно не интересует, и украинские граждане там тоже», — написал Климкин.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин на саммите со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил провести референдум в Донбассе. Об этом сообщали источники агентства Bloomberg. Путин также выступил с таким предложением на совещании с послами и постпредами в МИД России, один из участников встречи подтвердил РБК эти данные. Источник «Интерфакса» отмечал, что на референдум вынесут вопрос об автономности самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Два близких к Кремлю источника РБК подчеркнули, что проведение референдума является маловероятным.

Политический директор МИД Украины Алексей Макеев назвал неприемлемым донбасский референдум. Он отметил, что в Москве таким образом хотят узаконить «оккупацию Крыма и Донбасса». Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что даже в случае проведения референдума его результаты были бы признаны нелегитимными.