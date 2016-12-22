В Госдепе заявили о «нелегитимности» возможного референдума в Донбассе

Результаты референдума, который предложили провести на территории Донбасса, были бы признаны нелегитимными, заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.

«У «референдума» не будет легитимности. Мы продолжаем поддерживать минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе», — написала она.

О том, что президент России Владимир Путин выступил с предложением провести референдум на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщило агентство Bloomberg. По его данным, подобная идея обсуждалась на его встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Как позже рассказал РБК один из участников совещания Путина с послами иностранных государств, президент России поднимал этот вопрос во время встречи. Источник «Интерфакса» заявил, что ДНР и ЛНР предлагается автономия в составе Украины. В свою очередь, два близких к Кремлю собеседника РБК заявили, что сценарий с референдумом маловероятен.

Против подобного голосования уже высказался пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Гаррет Маркиз. По его словам, результаты референдума будут нелегитимны, поскольку территория Донбасса не контролируется Киевом. Политический директор МИД Украины Алексей Макеев заявил, что считает странной и неприемлемой идею голосования «под дулом российского оружия».

Советник главы ДНР Александр Казаков рассказал, что данная идея вызывает много вопросов. «Кто будет голосовать — жители всей Донецкой области или только ДНР? Потому что часть области сейчас подконтрольна Украине. Сколько вопросов будет вынесено на референдум? Если будет предложен вопрос, независимость или широкая автономия в составе Украины, как определить широту автономии?» — добавил он.

Он также напомнил, что в 2014 году в Донецкой области уже проводили референдум о самоопределении, на котором большая часть жителей региона высказалась за независимость.