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СМИ узнали о предложении Путина Трампу провести в Донбассе референдум
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СМИ узнали о предложении Путина Трампу провести в Донбассе референдум
Политика, 01:29
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СМИ узнали о предложении Путина Трампу провести в Донбассе референдум
Такую инициативу президент России озвучил на встрече со своим американским коллегой в Хельсинки. Публично не говорить об этом стороны договорились, чтобы Дональд Трамп «мог это обдумать», указывает Bloomberg
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин при общении в формате «тет-а-тет» с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Хельсинки предложил ему провести на территории Донбасса референдум. Об этом российский политик ​рассказал дипломатам во время закрытой встречи с официальными лицами в здании российского МИД в Москве, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, присутствовавших на этом мероприятии.​

Предложение Путина, как указали источники агентства, будет касаться вопроса о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Чтобы жители этих регионов смогли свободно высказать свою точку зрения по этому поводу, организация голосования должна осуществляться под эгидой международного сообщества, отмечает Bloomberg.

Не обсуждать эту инициативу во время итоговой пресс-конференции в Хельсинки Путина, по информации одного из источников агентства, попросил Трамп. Это, как указывает источник Bloomberg, было необходимо, чтобы дать президенту США время «обдумать» эту инициативу.

В Белом доме оперативно прокомментировать эту информацию агентству не смогли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь делать это отказался. Bloomberg он сказал только то, что на встрече глав России и США «обсуждались некоторые новые идеи» по Украине. Президенты, как отметил официальный представитель Кремля, будут над этим работать.

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О том, что во время саммита Путин и Трамп обсуждали ситуацию на Украине, сам американский лидер сообщил 19 июля на своей странице в Twitter. Подробностей об этих переговорах он не рассказал, однако назвал состоявшуюся встречу с российским политиком «большим успехом».​ Переговоры по Украине в Хельсинки затем подтвердил и Путин. В интервью «Первому каналу» после завершения саммита он заявил, что вместе с Трампом они «придумали новые идеи по Украине». Деталей об этом президент России также не раскрыл.

В настоящий момент Донецкой и Луганской областям Киев предложил автономию в составе Украины. На территориях самопровозглашенных республик украинские власти поддерживают размещение представителей международных миротворческих организаций.​

Ранее, 10 июля, еще до саммита президентов России и США, глава Украины Петр Порошенко в статье для британской газеты ​Financial Times сообщил, что с американской стороной у Киева есть договоренность «не делать ничего, что касается Украины, без Украины». Трампу политик тогда пожелал «вернуть Путина на верный путь». Президент России, как уверен его украинский коллега, только и «ждет поражения» Киева, однако этого, по мнению Порошенко, не произойдет.

За день до этого, 9 июля, неназванный украинский дипломат рассказал Reuters о том, что украинские власти получили от Вашингтона «четкие заверения, что интересы Украины на саммите глав государств преданы не будут, а, напротив, будут подтверждены и защищены». Трамп перед этим, комментируя возможность признания США Крыма российским, отвечал фразой: «Посмотрим».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , Украина , Референдум
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