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МИД прокомментировал возможность референдума в Донбассе
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МИД прокомментировал возможность референдума в Донбассе
Политика, 14:53
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МИД прокомментировал возможность референдума в Донбассе
В МИД России не стали исключать вероятность проведения нового референдума в Донбассе, допустив наличие разных опций для урегулирования кризиса. В ДНР заявили РБК, что вопрос о референдуме на повестке дня пока не стоит
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В МИДе не стали исключать возможность проведения нового референдума в Донбассе в числе прочих опций урегулирования ситуации на Украине. Ранее Bloomberg сообщил, что этот вариант был высказан российским президентом на встрече с Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Если международное сообщество, и в первую очередь США, не смогли заставить Киев выполнить минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса», — цитирует «Интерфакс» заявление официального представителя МИДа Марии Захаровой.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, подтвердил, что идея о проведении нового референдума вполне реальна. «Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников [минского] процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права», — заявил собеседник агентства.

В то же время источник подчеркнул, что эта идея не предполагает крымского сценария. «Речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права», — пояснил источник.

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Вопрос о референдуме пока не выносился на повестку дня в ДНР, сообщил РБК советник главы самопровозглашенной республики Александр Казаков.

«Нет, не выносился. Эта информация для нас тоже новость. Весь Донецк сейчас обсуждает эту новость, потому что от этого зависит судьба республики и людей», — отметил советник главы ДНР.

По словам Казакова, идея референдума вызывает больше вопросов, чем ответов. «Кто будет голосовать — жители всей Донецкой области или только ДНР? Потому что часть области сейчас подконтрольна Украине. Сколько вопросов будет вынесено на референдум? Если будет предложен вопрос, независимость или широкая автономия в составе Украины, как определить широту автономии?» — указал он.

«В любом случае, и об этом говорили и в Донецке и в Кремле, сначала должны быть переговоры между Донецком и Киевом о том, какая автономия, а потом уже референдум», — отметил советник главы ДНР. «Голосовать за автономию невозможно, потому что она должна иметь определенные качества и характеристики — степень автономности. Нельзя голосовать на референдуме за концепцию», — подчеркнул он.

11 мая 2014 года в Донецкой области уже был референдум о самоопределении, и тогда большинство жителей высказались за независимость, напомнил Казаков.

Предложение о проведении референдума не поступало в ДНР, заявил РБК депутат народного совета самопровозглашенной республики Владислав Бриг. «Мы никаких предложений не получали и, соответственно, комментировать не можем», — сказал он.

Bloomberg накануне сообщил, что идея провести новый референдум в Донбассе под наблюдением международного сообщества была высказана на встрече лидеров России и США в Хельсинки. По данным агентства, это предложение было выдвинуто Владимиром Путиным во время беседы тет-а-тет. Однако президент Трамп попросил не выносить эту идею на итоговую пресс-конференцию, чтобы сохранить время на обдумывание инициативы.

Авторы: Ольга Агеева, Георгий Тадтаев.
Теги: Донбасс , референдум
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