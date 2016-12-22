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США не стали рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе
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США не стали рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе
Политика, 20:14
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США не стали рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе
Администрация президента США в данный момент не рассматривает идею о поддержке референдума на востоке Украины. Ранее с таким предложением к президенту США Дональду Трампу обратился президент России Владимир Путин
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз заявил, что администрация Белого дома не рассматривает вопрос о поддержки идеи референдума на востоке Украины, сообщает агентство Reuters.

Маркиз отметил, что Минские соглашения не предусматривают возможности для проведения референдума. «Более того, референдум в той части Украины, которая не контролируется правительством, будет нелегитимным», - добавил он.

МИД прокомментировал возможность референдума в Донбассе
Политика

О том, что Путин предложил Трампу подумать о проведении на востоке Украины референдума под контролем ООН, сообщило агентство Bloomberg. Сам президент России рассказал об этом на закрытой части совещания с послами и постоянными представителями, которое прошло накануне в здании МИДа. Эту же информацию РБК подтвердил и один из участников совещания.

Почему Путин заговорил о референдуме в Донбассе
Политика

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник уточняло, что на референдуме речь должна была идти не о вступлении самопровозглашенных республик в состав России, а об их автономии в составе Украины.

СМИ узнали о предложении Путина Трампу провести в Донбассе референдум
Политика

Два близких к Кремлю источника РБК назвали сценарий с референдумом маловероятным. «Никто в кулуарах этот вопрос не готовил и не обсуждал, информационной подготовки не было», — отметил один из источников РБК.

По итогам переговоров в Хельсинки Путин упомянул Украину среди тем, которые обсуждались на встрече с Трампом. Американский президент проблему Донбасса в своем комментарии не затронул.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Референдум , Донбасс
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