США не стали рассматривать предложение Путина о референдуме в Донбассе

Администрация президента США в данный момент не рассматривает идею о поддержке референдума на востоке Украины. Ранее с таким предложением к президенту США Дональду Трампу обратился президент России Владимир Путин

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Гаррет Маркиз заявил, что администрация Белого дома не рассматривает вопрос о поддержки идеи референдума на востоке Украины, сообщает агентство Reuters.

Маркиз отметил, что Минские соглашения не предусматривают возможности для проведения референдума. «Более того, референдум в той части Украины, которая не контролируется правительством, будет нелегитимным», - добавил он.

О том, что Путин предложил Трампу подумать о проведении на востоке Украины референдума под контролем ООН, сообщило агентство Bloomberg. Сам президент России рассказал об этом на закрытой части совещания с послами и постоянными представителями, которое прошло накануне в здании МИДа. Эту же информацию РБК подтвердил и один из участников совещания.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник уточняло, что на референдуме речь должна была идти не о вступлении самопровозглашенных республик в состав России, а об их автономии в составе Украины.

Два близких к Кремлю источника РБК назвали сценарий с референдумом маловероятным. «Никто в кулуарах этот вопрос не готовил и не обсуждал, информационной подготовки не было», — отметил один из источников РБК.

По итогам переговоров в Хельсинки Путин упомянул Украину среди тем, которые обсуждались на встрече с Трампом. Американский президент проблему Донбасса в своем комментарии не затронул.