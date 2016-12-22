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В Белом доме подтвердили планы по новой встрече Путина и Трампа
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В Белом доме подтвердили планы по новой встрече Путина и Трампа
Политика, 19:36
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В Белом доме подтвердили планы по новой встрече Путина и Трампа

Представитель Совета по нацбезопасности США, комментируя заявление помощника российского президента Юрия Ушакова о предложении провести встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в конце года, призвал обратиться к предыдущему заявлению Белого дома. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Пожалуйста, посмотрите твит Сары Сандерс, опубликованный ранее, где она упоминает, что встреча пройдет осенью», — сказал он.

Ушаков ранее сообщил, что американская сторона предложила провести следующую встречу Путина и Трампа в Вашингтоне в конце года, однако подготовка к саммиту пока не началась. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 19 июля писала, что Трамп предложит Путину посетить американскую столицу осенью и обсуждения по данному вопросу уже идут.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва выступает за регулярный диалог между странами, при этом, по его словам, задача состоит не в том, чтобы просто «множить количество саммитов».

16 июля состоялся саммит Путина и Трампа в Хельсинки. После встречи оба президента положительно оценили прошедшие переговоры.

Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , саммит
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