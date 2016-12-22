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Посол в США призвал «не множить саммиты» Путина и Трампа
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Посол в США призвал «не множить саммиты» Путина и Трампа
Политика, 12:03
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Посол в США призвал «не множить саммиты» Путина и Трампа

Москва выступает за регулярный диалог на высшем уровне между Россией и США, но задача не состоит в том, чтобы просто «множить количество саммитов». С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов на дискуссионной площадке клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

«Мы за то, чтобы диалог был постоянным и чтобы лидеры встречались не от случая к случаю, а чтобы они встречались регулярно, лучше бы понимали проблемы и решали бы эти вопросы», — добавил посол.

Антонов подчеркнул, что лично не видел приглашения с американской стороны президенту Владимиру Путину нанести визит, так как находится в России, а документ должен поступить в посольство в Вашингтоне. Но дипломат добавил, что Москва всегда открыта к таким предложениям.

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По словам посла, на прошедшей двусторонней встрече в Хельсинки центральными вопросами были положение дел в Сирии и состояние российско-американских отношений. Также Путин и президент США Дональд Трамп уделили время «тому, чтобы снять те озабоченности, которые есть у американской стороны в отношении известных заявлений о якобы вмешательстве России в выборы».

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В четверг, 19 июля, представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп поручил советнику по национальной безопасности Джону Болтону направить в Москву приглашение Путину посетить США осенью этого года. По ее словам, две страны уже обсуждают вопрос визита российского президента. Это заявление было сделано спустя три дня после первой полноформатной двусторонней встречи двух президентов в Хельсинки.

Трампа в США раскритиковали за встречу с Путиным. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн сказал, что пресс-конференция двух лидеров стала для президентом США «одним из самых позорных выступлениях».

Теги: Анатолий Антонов , Владимир Путин , Дональд Трамп
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