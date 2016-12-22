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В Кремле не начали проработку новой встречи Путина и Трампа
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В Кремле не начали проработку новой встречи Путина и Трампа
Политика, 16:04
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В Кремле не начали проработку новой встречи Путина и Трампа
Российская сторона получила предложение о проведении новой встречи Путина и Трампа в конце года в Вашингтоне, но пока подготовка к встрече не началась, сообщили в Кремле
Дональд Трамп (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Через несколько дней после состоявшегося 16 июля в Хельсинки первого саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская сторона предложила провести следующий такой саммит в Вашингтоне в конце текущего года, сообщил журналистам на брифинге в Кремле помощник российского президента Юрий Ушаков. «Это предложение было передано помощником по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, а затем Трамп неоднократно с своих выступлениях и в Twitter этого предложения касался, — сказал помощник российского президента. — В ходе встречи в Хельсинки президенты достигли понимания, что эти полезные контакты надо будет продолжить. Это понимание разделяют и американская, и российская стороны. Конкретно в Хельсинки вопрос об организации предстоящих контактов не обсуждался».

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О поручении Трампа подготовить новую встречу с Путиным стало известно из твита пресс-секретаря американского президента Сары Сандер 19 июля. «Обсуждения [этого вопроса] уже ведутся», — написала тогда пресс-секретарь администрации главы США.

«Что касается практической подготовки новой встречи, то могу сказать, что такая работа пока не началась. Есть и другие варианты, которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими руководителями. Это встреча «Двадцатки» в Буэнос-Айре​се. Будут и другие международные форумы, в которых примут участие и Трамп, и Путин», — сказал он.

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Джон Болтон в августе готов встретиться с российскими представителями, чтобы начать проработку деталей встречи, однако пока неизвестно, когда и где может состояться встреча с помощником американского президента, сказал Ушаков.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , переговоры
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