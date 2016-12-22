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Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон
Политика, 19 июл, 23:04
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Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон
Очередная встреча глав США и России может состояться осенью. Именно на этот период Трамп поручил своему помощнику пригласить в Штаты Путина
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, спустя три дня после саммита в Хельсинки, поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить главу России Владимира Путина в Вашингтон. Об этом на своей странице в Twitter сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Посетить столицу Соединенных Штатов Трамп, по ее словам, предложит Путину осенью. «Обсуждения [этого вопроса] уже ведутся», — подчеркнула пресс-секретарь администрации главы США. Остальных подробностей о подготовке этой встречи Сандерс не раскрыла.

В Хельсинки, по словам представителя Белого дома, президенты США и России также согласовали «постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран».

Трамп затем в интервью телеканалу CNBC News выразил точку зрения, что он будет «худшим врагом» Путина, если их попытка наладить отношения между США и Россией «не сработает». «Ладить с России и с президентом Путиным — это позитивное [движение], а не негатив», — добавил также президент Соединенных Штатов.

Саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Перед ним Москву с официальным визитом посетил Болтон. Именно после его переговоров с российской стороной Кремль и Белый дом окончательно определились с местом и датой встречи глав России и США.

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По итогам саммита оба президента заявили о своей удовлетворенности переговорами. В ходе них главы государств, в частности, обсудили ситуации в Сирии и на Украине, а также ядерное разоружение. Во время пресс-конференции после окончания саммита журналисты неоднократно поднимали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Путин, реагируя на эти вопросы, в очередной раз обвинения в причастности российских властей к этому отверг. Позже эту идею поддержал и Трамп. Он заявил о прекращении вмешательства Москвы во внутренние дела США.​

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Подобные слова главы Соединенных Штатов затем раскритиковали американские сенаторы. В частности, Джон Маккейн отозвался о совместной пресс-конференции Путина и Трампа как об «одном из самых позорных выступлений» президента США. В ходе брифинга политики, по мнению сенатора, «говорили по одному сценарию». При этом американский лидер, как уверен Маккейн, «решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , саммит , Вашингтон
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