В Хельсинки завершились переговоры Путина и Трампа в формате тет-а-тет

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры в формате тет-а-тет, передает корреспондент РБК. Они продолжались около 2 часов и 10 минут.
Далее, согласно графику, пройдут переговоры в расширенном составе.
Перед началом встречи двух лидеров президент Владимир Путин заявил, что темой обсуждения станут «болевые точки» в мире. Также президенты намеревались обсудить состояние двусторонних отношений.
Трамп подчеркнул, что обсуждаться будут вопросы торговли, ядерного оружия, а также отношения с Китаем.
Встреча в Хельсинки — это первый полноформатный российско-американский саммит с момента прихода Трампа к власти.
Описывая задачи, которые стоят перед лидерами двух стран, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что основной станет «выправления негативной ситуации» в отношениях между США и Россией.