Москалькова предложила свою помощь передавшей видео с пытками в колонии

Уполномоченный по правам человека в России заявила, что поможет адвокату Ирине Бирюковой, которая передала «Новой газете» видео с пытками в колонии в Ярославской области и после покинула Россию из-за угроз, если получит ее обращение. Об этом она рассказала журналистам, передает «РИА Новости».
«Я буду всячески содействовать, если она обратится ко мне за помощью в предоставлении ей государственной защиты, если действительно такие угрозы к ней поступали», — заявила Москалькова. По ее словам, Бирюкова попадает под действие закона о государственной защите участников уголовного процесса.
Ранее адвокат покинула Россию после того, как стала получать угрозы в свой адрес. В Федеральной палате адвокатов обратились в Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру с просьбой обеспечить защиту Бирюковой и членам ее семьи.
20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись, которая, по утверждению издания, была сделана в июне 2017 года в ИК-1 Ярославской области. На видео люди в форме бьют дубинками и обливают водой закованного в наручники мужчину. «Новая газета» уточнила, что речь идет о Евгении Макарове, адвокатом которого является Бирюкова.
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После публикации видео было возбуждено уголовное дело, шестеро сотрудников ФСИН были задержаны по подозрению в превышении должностных полномочий. Кроме того, в региональном СК проводят проверку в отношении следователя, отказавшего в возбуждении уголовного дела в 2017 году.