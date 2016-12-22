Палата адвокатов попросит госзащиту для покинувшей Россию Ирины Бирюковой

Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратится в полномочные органы с просьбой обеспечить безопасность адвоката Ирины Бирюковой, передавшей «Новой газете» видео с пытками в ярославской ИК-1 и покинувшей Россию после угроз в ее адрес, сообщается на сайте палаты.

«ФПА незамедлительно обратится в полномочные органы в целях реализации требования закона об обеспечении безопасности Ирины Бирюковой и членов ее семьи», — говорится в сообщении. Как уточняет «Интерфакс», обращение будет направлено в МВД, Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру России.

Исполнительный вице-президент ФПА Андрей Сучков заявил, что ситуация с Бирюковой говорит о том, что адвокаты, не получив поддержки у судов и правоохранительных органов, обращаются к СМИ. «Судя по всему, она не надеялась реализовать их (пытки) законным порядком — путем обращения в суд, чему были примеры в адвокатской практике», — добавил он. Сучков отметил, что правоохранители часто не отвечают на просьбы о защите жизни и имущества адвокатов, а потому юристы сами обеспечивают свою безопасность.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором мужчины в форме избивают человека в наручниках. Издание сообщило, что кадры были сняты в ИК-1 в Ярославской области. Проверкой инцидента занялась Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), а в СК возбудили дело о превышении полномочий в отношении сотрудников ФСИН по Ярославской области. Шестеро из них задержаны, остальные разыскиваются.

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Видео: novayagazeta / YouTube

Адвокат Бирюкова, передавшая «Новой газете» видео с избиением, покинула Россию после того, как начала получать угрозы в свой адрес. Как рассказала РБК директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, до отъезда адвокат обратилась в СК с просьбой предоставить ей и ее семье защиту.