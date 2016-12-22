В СК решили проверить отказавшегося возбуждать дело о пытках в колонии

Следственный комитет начал проверку действий следователя Родиона Свирского, который в 2017 году отказал в возбуждении уголовного дела о пытках в ярославской колонии, сообщил РБК источник в СКР и подтвердил собеседник, знакомый с ходом проверки.
Эту информацию ТАСС позже подтвердили в пресс-службе регионального управления СК. Там рассказали, что в ноябре 2017 года Свирский уволился по собственному желанию.
Посетивший в понедельник колонию глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что в 2017 году у следствия не было тех материалов, которые появились сейчас. «Сотрудники ФСИН не отрицали применение спецсредств, но год назад следователи изучали видеозапись. Характер повреждений, зафиксированный медиками, не совпадает с тем, что было зафиксировано на той видеозаписи», — сказал он. Федотов отметил, что следователь мог провести более тщательную проверку.
20 июля «Новая газета» опубликовала видео, снятое, по утверждению издания, в июне 2017 года в ИК-1 Ярославской области. На кадрах мужчину в наручниках бьют резиновой дубинкой и обливают водой люди в форме.
Внимание! Материал содержит сцены насилия!
В «Новой газете» отметили, что адвокат Ирина Бирюкова зафиксировала побои заключенного Евгения Макарова, но в СК отказались возбуждать по данному факту уголовное дело. «По результатам просмотра видеозаписей установлено, что факты превышения должностных полномочий, связанных с необоснованным применением в отношении Макарова Е.А. физической силы со стороны сотрудников учреждения, отсутствуют», — приводит газета текст постановления об отказе.
После публикации видео следователи возбудили дело о превышении полномочий сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), через три дня шестеро из них были задержаны.
Бирюкова покинула Россию из-за угроз, которые начали поступать в ее адрес. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина рассказала РБК, что перед своим отъездом адвокат попросила СК обеспечить ей и членам ее семьи защиту. В Федеральной палате адвокатов направили соответствующее обращение в СК, МВД и Генпрокуратуру.