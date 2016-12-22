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Передавшая «Новой газете» видеозапись с пытками адвокат покинула Россию
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Передавшая «Новой газете» видеозапись с пытками адвокат покинула Россию
Общество, 12:28
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Передавшая «Новой газете» видеозапись с пытками адвокат покинула Россию

Адвокат Ирина Бирюкова, передавшая «Новой газете» видеозапись с пытками в ярославской ИК-1, была вынуждена уехать из России из-за опасений за свою безопасность. Эту информацию РБК подтвердила директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.

«Ирина уехала на днях. Перед отъездом она обращалась в СК за мерами государственной защиты для нее и ее семьи по делу о пытках в ярославской ИК-1, поскольку, по ее информации, сотрудники исправительного учреждения высказывали угрозы в ее адрес. В целях безопасности нами было принято решение об эвакуации Ирины, надеемся на то, что СК адекватно отреагирует на ее просьбу о защите — это станет условием возвращения в Россию. Разумеется, из соображений безопасности мы не сообщаем о месте фактического пребывания Ирины», — сказала Таубина.

СК задержал шестерых сотрудников ФСИН после видеозаписи с пытками
Общество

Как пишет «Новая газета», «Общественный вердикт» оценивает угрозу личной расправы над адвокатом как «более чем реальную». По данным издания, Бирюкова уехала из России на следующий день после публикации.

Ранее СК заявил, что шестеро избивавших заключенного сотрудников ярославской исправительной колонии задержаны, в суд направлены ходатайства об их аресте. Остальные подозреваемые разыскиваются.

Дело о превышении полномочий сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) было возбуждено 20 июля, после публикации «Новой газетой» видеозаписи, на которой видно, как мужчины в форме избивают человека в наручниках. По утверждению издания, оно было сделано в ИК-1 в Ярославской области. 23 июля СК подтвердил, что группа сотрудников УФСИН России по Ярославской области применила насилие в отношении заключенного, «явно превышая пределы своих должностных полномочий».

Теги: Ярославская область , колония , пытки
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