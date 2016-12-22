В ЦНИИмаше заявили об отсутствии у следствия вопросов к руководству

Следственные органы не имеют вопросов к нынешнему гендиректору Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Олегу Горшкову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.
«Следствие не имеет вопросов к текущему руководству ЦНИИмаша», — заявили в пресс-службе, отметив, что Горшков возглавил институт в 2015 году, а дело о госизмене касается событий 2013 года.
20 июля в офисах ЦНИИмаша и Объединенной космической корпорации прошли обыски. Также стало известно об аресте сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. Газета «Коммерсантъ» писала, что его обвинили в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО. Как заявили впоследствии в «Роскосмосе», расследование связано с событиями 2013 года.
Заведующий лабораторией Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева (ИНХС РАН) Ярослав Кудрявцев, сын арестованного Виктора Кудрявцева, рассказал РБК, что после задержания его отца были проведены обыски на квартире, на даче и в гараже.