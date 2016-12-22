ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,85 62,43 EUR Нал. 74,72 73,15 USD Бирж. 63,04 -0,48 EUR Бирж. 73,72 -0,73 USD ЦБ. 63,20 -0,29 EUR ЦБ. 74,13 +0,20 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7724,50 +203,50 IMOEX 2261,25 +0,60% RTSI 1129,92 +1,38% Brent 73,70 +1,11% DJIA 25064,11 +0,02% Nasdaq 7839,19 +0,24%
В ЦНИИмаше заявили об отсутствии у следствия вопросов к руководству
Лента новостей
Шестикратного олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали за допинг 21:08, Спорт В ФАС пообещали изучить рост цен на авиабилеты в 4–5 раз в Ставрополье 21:07, Общество В ЦНИИмаше заявили об отсутствии у следствия вопросов к руководству 20:53, Общество Посольство обвинило Лондон в сокрытии данных о смерти Николая Глушкова 20:51, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 20:49, РБК и Сбербанк Иранский фактор: зачем Нетаньяху встретился с Лавровым и Герасимовым 20:45, Политика В деле о госизмене в ракетной отрасли появился новый подозреваемый 20:45, Общество ФНС заявила о «незаконной» работе «популярного интернет-магазина» 20:40, Бизнес Сергей Игнашевич заявил о продолжении работы в ЦСКА 20:35, Спорт СК возбудил дело после гибели трех рабочих на заводе в Волжском 20:24, Общество Дело Беналля: чем обернутся для Макрона проступки его телохранителя 20:20, Политика Замглавы ФСИН обвинил подвергшегося пыткам заключенного в провокациях 20:17, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 20:15, РБК и «Шелл» Титов заявил об отмене розыска бывшего вице-президента «Роснефти» 20:11, Политика В СК решили проверить отказавшегося возбуждать дело о пытках в колонии 19:47, Общество Москалькова попросила посла США помочь посетить Бута и Ярошенко 19:44, Общество «Плеер.ру» приостановил работу на фоне сообщений об обысках 19:33, Бизнес Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19:30, РБК и IWC Следствие попросило арестовать подругу депутата Жигарева 19:28, Общество Жители Анкары приняли звук пролетавшего F-16 за взрыв 19:25, Общество Посольство предрекло снижение химических атак после вывода «Белых касок» 19:19, Политика В Минобороны сообщили о первых пунктах пропуска беженцев обратно в Сирию 19:18, Политика Палата адвокатов попросит госзащиту для покинувшей Россию Ирины Бирюковой 19:11, Общество Мосгорсуд оставил под арестом выбежавших на поле участников Pussy Riot 18:49, Общество Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 18:49, Партнерский материал Россельхознадзор ввел карантин по сибирской язве в Туве 18:44, Общество Сын обвиненного в госизмене ученого сообщил об обыске на даче и в гараже 18:41, Общество В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа 18:33, Общество
В ЦНИИмаше заявили об отсутствии у следствия вопросов к руководству
Общество, 20:53
0
В ЦНИИмаше заявили об отсутствии у следствия вопросов к руководству

Следственные органы не имеют вопросов к нынешнему гендиректору ​Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Олегу Горшкову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

«Следствие не имеет вопросов к текущему руководству ЦНИИмаша», — заявили в пресс-службе, отметив, что Горшков возглавил институт в 2015 году, а дело о госизмене касается событий 2013 года.

20 июля в офисах ЦНИИмаша и Объединенной космической корпорации прошли обыски. Также стало известно об аресте сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева. Газета «Коммерсантъ» писала, что его обвинили в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО. Как заявили впоследствии в «Роскосмосе», расследование связано с событиями 2013 года.

Заведующий лабораторией Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева (ИНХС РАН) Ярослав Кудрявцев, сын арестованного Виктора Кудрявцева, рассказал РБК, что после задержания его отца были проведены обыски на квартире, на даче и в гараже.

Шпионаж, хакеры и ТВ: как происходят утечки данных об оружии Еще 3 фото
Фотогалерея

Теги: ЦНИИмаш , обыски , арест
Главное
Титов заявил об отмене розыска бывшего вице-президента «Роснефти» Политика
Материалы по теме
В «Роскосмосе» допустили кадровые перестановки в ЦНИИмаше Общество
«Роскосмос» рассказал об аресте сотрудника ЦНИИмаша после обысков ФСБ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter