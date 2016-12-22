Daily Mail сообщила о поиске по фото подозреваемого по «делу Скрипаля»

Британские следователи по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а рамках поиска возможных подозреваемых показали ключевым свидетелям фотографию одного из них. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух предполагаемых убийц, попавших в кадр камер наружного наблюдения.

Издание приводит слова 28-летнего Джоша Харриса, которому показали фотографию возможного подозреваемого. Харрис проживал в Солсбери в одном общежитии с Дон Стерджес, которая умерла от отравления тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипали. Мужчина рассказал изданию, что ему показали фотографию человека и спросили, видел ли он его когда-нибудь в городе и если да, то где именно. Однако он не узнал человека на фото. «Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии », — добавил Харрис.

Полиция Лондона Скотланд-Ярда не прокомментировала газете эту информацию.

Ранее Daily Mail опубликовала данные о группе из шести человек, которая организовала отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Издание отмечает, что группу возглавляла женщина из российской военной разведки.​

О том, что полиция с помощью систем видеонаблюдения установила личности подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей 19 июля сообщили телекомпания ITV и Press Association со ссылкой на источники, близкие к следствию. По словам источника, подозреваемые — граждане России. Однако информацию об идентификации подозреваемых опроверг министр по вопросам безопасности британского правительства Бен Уоллес.

Позже CNN со ссылкой на источник, который знаком с ходом расследования дела, сообщил, что двое подозреваемых по «делу Скрипалей», личности которых установила полиция Великобритании, покинули королевство.

Скрипали были найдены отравленными в начале марта. Лондон обвиняет в причастности к нападению на них Россию и считает, что для отравления отца и дочери использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». Москва отрицает все обвинения. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, а Сергея Скрипаля — в середине мая.