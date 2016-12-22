МИД выразил новый протест послу Греции из-за ситуации вокруг дипломатов

Посла Греции в России Андреаса Фриганаса вызвали в Министерство иностранных дел и выразили ему протест по поводу продолжающихся «антироссийских» заявлений из-за высылки российских дипломатов, сообщается на сайте МИД России.

В министерстве пояснили, что поводом также стал запрет на въезд двум другим гражданам России.

11 июля источники издания Kathimerini рассказали, что Греция намерена выслать двух российских дипломатов, в том числе сотрудника посольства Виктора Яковлева. Кроме того, двум россиянам запретили въезд в страну. Их имена не раскрывались. В российском МИДе тогда заявили РБК, что Москва примет ответные меры, они будут иметь зеркальный характер.

Позже в министерстве связали высылку дипломатов с саммитом стран НАТО, который прошел в Брюсселе 11–12 июля, и заявили о влиянии США на решение греческих властей.

«Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа», — заявили в министерстве.

Во время брифинга 18 июля официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала высылку дипломатов результатом «игры, в которую, конечно, Грецию втянули». В Министерстве иностранных дел Греции в ответ сказали, что слова Захаровой — это пример неуважения и «непонимания современного мира».

В Афинах подчеркнули, что дипломатов выслали из-за вмешательства во внутренние дела страны, а официальный представитель российского МИДа пытается оправдать их «незаконные действия».