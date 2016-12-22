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В МИДе сочли США организатором высылки российских дипломатов из Греции
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В МИДе сочли США организатором высылки российских дипломатов из Греции
Политика, 16:16
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В МИДе сочли США организатором высылки российских дипломатов из Греции
Греческому послу лишь выразили протест из-за решения Афин. Ранее в МИДе говорили, что будут приняты «зеркальные ответные меры»
Фото: Вячеслав Прокофьев / «Коммерсантъ»

В Министерство иностранных дел был вызван посол Греции в Москве, где ему выразили «решительный протест» из-за решения Афин выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум россиянам, сообщили в МИДе.

В дипломатическом ведомстве связали произошедшее с состоявшимся 11-12 июля саммитом НАТО в Брюсселе. «Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа», — говорится в сообщении.

В Москве также назвали высылку «абсолютно необоснованной» и способной нанести ущерб российско-греческим отношениям.

Что могло спровоцировать высылку российских дипломатов из Греции
Политика

В среду, 11 июля, издание Kathimerini, сославшись на высокопоставленные источники, сообщило о решении правительства Греции выслать из страны двух российских дипломатов. При этом газета приводила имя только одного из них — сотрудника российского посольства Виктора Яковлева.

Также, по данным СМИ, власти запретили въезд в Грецию еще двум гражданам России.

Собеседники Kathimerini объяснили, что причиной для такого решения стали «многочисленные и скоординированные» действия России, направленные на усиление своего влияния в Греции. Афина о​бвиняют российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела, незаконных действиях против национальной безопасности, попытках сбора информации, а также в неудавшихся попытках подкупа греческих чиновников, заявили источники издания.

Греция настроена развивать хорошие отношения со всеми странами, но не готова согласиться с поведением «которое не уважает международное право и греческое государство», заявил Kathimerini официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос, комментируя высылку россиян.

После этого в МИД России сообщили РБК, что Москва «по сложившейся практике» примет зеркальные меры в отношении Греции.

Авторы: Андрей Гатинский, Маргарита Девяткина.
Теги: Греция , высылка дипломатов
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