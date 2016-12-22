В МИДе сочли США организатором высылки российских дипломатов из Греции

В Министерство иностранных дел был вызван посол Греции в Москве, где ему выразили «решительный протест» из-за решения Афин выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум россиянам, сообщили в МИДе.
В дипломатическом ведомстве связали произошедшее с состоявшимся 11-12 июля саммитом НАТО в Брюсселе. «Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа», — говорится в сообщении.
В Москве также назвали высылку «абсолютно необоснованной» и способной нанести ущерб российско-греческим отношениям.
В среду, 11 июля, издание Kathimerini, сославшись на высокопоставленные источники, сообщило о решении правительства Греции выслать из страны двух российских дипломатов. При этом газета приводила имя только одного из них — сотрудника российского посольства Виктора Яковлева.
Также, по данным СМИ, власти запретили въезд в Грецию еще двум гражданам России.
Собеседники Kathimerini объяснили, что причиной для такого решения стали «многочисленные и скоординированные» действия России, направленные на усиление своего влияния в Греции. Афина обвиняют российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела, незаконных действиях против национальной безопасности, попытках сбора информации, а также в неудавшихся попытках подкупа греческих чиновников, заявили источники издания.
Греция настроена развивать хорошие отношения со всеми странами, но не готова согласиться с поведением «которое не уважает международное право и греческое государство», заявил Kathimerini официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос, комментируя высылку россиян.
После этого в МИД России сообщили РБК, что Москва «по сложившейся практике» примет зеркальные меры в отношении Греции.