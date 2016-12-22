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СМИ сообщили о высылке из Греции двух российских дипломатов
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СМИ сообщили о высылке из Греции двух российских дипломатов
Политика, 09:16
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СМИ сообщили о высылке из Греции двух российских дипломатов
Источники издания Kathimerini рассказали, что Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум россиянам. Их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела и попытке подкупа чиновников
Фото: John Kolesidis / Reuters

Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в Грецию еще двум россиянам, сообщает издание Kathimerini со ссылкой на высокопоставленные источники во внешнеполитических кругах.

По словам собеседников издания, Афины обвиняют российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела, незаконных действиях против национальной безопасности, попытках сбора информации, а также в неудавшихся попытках подкупа греческих чиновников. Источники отметили, что Москва проводит «многочисленные и скоординированные» действия по усилению своего влияния в Греции.

В материале газеты называется только одна фамилия — сотрудника российского посольства Виктора Яковлева, сведения об остальных дипломатах не приводятся.

На момент подготовки этого материала официального подтверждения этой информации не было.​

РБК направил запрос в посольство Греции в Москве. В российской дипмиссии в Афинах обещали позднее предоставить РБК информацию о высылке сотрудников. В Министерстве иностранных дел позднее заявили РБК, что в отношении Греции «последуют зеркальные ответные меры».

В марте 2018 года массовую кампанию по высылке российских дипломатов провели западные страны. Так они продемонстрировали солидарность с Великобританией, которая обвинила Москву в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон тогда объявил о высылке 23 российских дипломатов.

К концу марта о высылке в общей сложности объявили 28 стран, без работы временно остались 145 российских дипломатов. Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал тогда принять срочные меры, чтобы все они вновь «вышли на работу на внешнеполитических фронтах» России. «Мы не будем никогда прогибаться под ультиматумы. Это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией», — заявил тогда Лавров.

Однако тогда власти Греции отказались присоединиться к общим действиям против российских дипломатов. Афины заявили, что будут дожидаться результатов расследования для принятия окончательного решения. Высылать российских дипломатов также не стали Австрия, Болгария, Словения, Словакия, Португалия, Кипр, Мальта, Люксембург, Сербия, Турция, Новая Зеландия.

Автор: Владислав Гордеев.
При участии: Полина Химшиашвили, Ольга Агеева.
Теги: дипломаты , Греция , высылка
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