Захарова предупредила о последствиях высылки Грецией дипломатов

Действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция опубликована на странице ведомства в Facebook.

Как отметила Захарова, греческий народ должен общаться с россиянами и не страдать от «грязных провокаций».

«Подобные вещи не остаются без последствий, не исчезают бесследно», — сказала Захарова, добавив, что это омрачает двусторонние отношения и не привносит конструктивного начала.

Ранее в МИДе сообщили РБК, что в отношении Греции «по сложившейся практике, как и в других аналогичных случаях, последуют зеркальные меры».

В ведомство был вызван посол Греции в Москве, ему выразили протест из-за решения выслать двух российских дипломатов, а также запретить въезд еще двум россиянам.

11 июля греческое издание Kathimerini со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило, что Афины намерены выслать двух российских дипломатов. Газета назвала только одного из них — сотрудника посольства России Виктора Яковлева. Кроме того, по данным СМИ, власти Греции запретили въезд в страну еще двум россиянам.