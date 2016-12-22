МИД пообещал зеркально ответить Греции на высылку российских дипломатов

В Министерстве иностранных дел сообщили РБК, что в отношении Греции, «по сложившейся практике, как и в других аналогичных случаях, последуют зеркальные ответные меры».

По данным греческого издания Kathimerini, в Афинах приняли решение выслать двух российских дипломатов, которых власти страны заподозрили во вмешательстве во внутренние дела и попытках подкупа чиновников. Еще двоим дипломатам, сообщили газете источники, закрыт въезд в страну.

В статье говорится, что выслан будет, в частности, сотрудник посольства Виктор Яковлев.

Собеседники издания подчеркнули, что решение по дипломатам было принято из-за «многочисленных скоординированных попыток усилить российское влияние в Греции». При этом источники заявили, что Афины по-прежнему привержены линии на укрепление сотрудничества с Россией и дружбы между народами двух стран.

В марте около 30 стран Запада, включая США и Великобританию, объявили о высылке российских дипломатов в качестве реакции на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. В Лондоне заявили, что к произошедшему причастна Москва. Российские власти эти обвинения опровергают, а на высылку дипломатов ответили симметрично.