Новак назвал абсурдом законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Министр энергетики Александр Новак назвал законопроект американского сенатора Джона Барассо о санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2» абсурдным и нивелирующим все рыночные правила. Об этом глава Минэнерго заявил журналистам, передает «РИА Новости».

Он добавил, что не видел законопроект, но его нужно изучить с точки зрения юриспруденции. «То, что в СМИ пишут, на мой взгляд, это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила», — сказал Новак.

Накануне сенатор от штата Вайоминг Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект о санкциях против «Северного потока-2». В его заявлении говорится, что санкции против газопровода позволят странам — членам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России. Он добавил, что Кремль использует энергетический вопрос как инструмент политического давления на Европу.

Ранее Госдепартамент США предупредил инвесторов проекта о возможности введения против них санкций. Незадолго до этого «Северный поток-2» раскритиковал президент Дональд Трамп. По его словам, из-за поддержки проекта ФРГ стала «заложницей» России. Однако канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна независима в своей политике.



Трамп по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, прошедших 16 июля в Хельсинки, отметил, что «Северный поток-2» — это выбор Германии.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию, которые идут по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Строительство контролирует компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой владеет «Газпром».

Разрешение на постройку выдали власти России, Швеции, Финляндии и ФРГ. Предположительно, газопровод введут в эксплуатацию до конца 2019 года.