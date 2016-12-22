ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,19 63,14 EUR Нал. 74,74 73,62 USD Бирж. 63,53 -0,13 EUR Бирж. 73,98 -0,17 USD ЦБ. 63,27 +0,37 EUR ЦБ. 73,48 +0,35 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7375,50 +30,20 IMOEX 2254,90 -0,64% RTSI 1117,99 -0,57% Brent 72,92 -0,33% DJIA 25064,50 -0,53% Nasdaq 7825,30 -0,37%
Новак назвал абсурдом законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
Лента новостей
В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков 10:05, Общество Умерла первая жена Владимира Высоцкого 10:03, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 09:57, РБК и Сбербанк В Египте экстренно сел украинский грузовой самолет 09:57, Общество Новак рассказал о создании организации на базе ОПЕК+ с участием России 09:50, Политика Всему свое время: как многозадачность отравляет жизнь 09:43, Спецпроект РБК PINK ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк 09:37, Финансы Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 09:30, РБК и Сбербанк CNN узнал о бегстве подозреваемых по «делу Скрипалей» из Британии 09:24, Политика Доллар в порядке: первый июльский индикатор экономики США вырос 09:14, Quote Новак назвал абсурдом законопроект о санкциях против «Северного потока-2» 09:11, Политика Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 08:59, РБК и Ингосстрах В Биробиджане 15 детей попали из лагеря в больницу с кишечной инфекцией 08:52, Общество Шохин раскритиковал составленный Минприроды список грязных производств 08:41, Бизнес 11 человек погибли из-за ЧП с плавающим автобусом на озере в Миссури 08:39, Общество Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 08:11, РБК и «Шелл» «Роскачество» определило идеальные параметры куска шашлыка 08:07, Общество МЧС перепроверит спасателей других служб после ДТП с машинами с мигалкой 08:01, Общество Власти Москвы решили выявлять «серую» аренду квартир при помощи big data 07:39, Бизнес В Айове из-за торнадо пострадали 17 человек 07:29, Общество Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 07:28, Партнерский материал ЦБ отозвал лицензию у Тагилбанка 07:13, Финансы Экс-главком ВМС Украины предложил заминировать Азовское море 06:31, Политика В Казахстане задержали предполагаемого убийцу олимпийского призера Тена 06:28, Общество Браудер заявил об обращении Путина «не к тому политику» по его допросу 06:13, Политика В США обвинили четверых подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion 06:08, Общество Какой автомобиль выбрать для большой семьи 06:03, РБК и Volkswagen Teramont Помпео исключил печать стенограмм переговоров Путина и Трампа 05:26, Политика
Новак назвал абсурдом законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
Политика, 09:11
0
Новак назвал абсурдом законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Министр энергетики Александр Новак назвал законопроект американского сенатора Джона Барассо о санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2» абсурдным и нивелирующим все рыночные правила. Об этом глава Минэнерго заявил журналистам, передает «РИА Новости».

Он добавил, что не видел законопроект, но его нужно изучить с точки зрения юриспруденции. «То, что в СМИ пишут, на мой взгляд, это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила», — сказал Новак.

Накануне сенатор от штата Вайоминг Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект о санкциях против «Северного потока-2». В его заявлении говорится, что санкции против газопровода позволят странам — членам НАТО избежать политических манипуляций и принуждения со стороны России. Он добавил, что Кремль использует энергетический вопрос как инструмент политического давления на Европу.

Ранее Госдепартамент США предупредил инвесторов проекта о возможности введения против них санкций. Незадолго до этого «Северный поток-2» раскритиковал президент Дональд Трамп. По его словам, из-за поддержки проекта ФРГ стала «заложницей» России. Однако канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна независима в своей политике.

Трамп по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, прошедших 16 июля в Хельсинки, отметил, что «Северный поток-2» — это выбор Германии.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию, которые идут по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Строительство контролирует компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой владеет «Газпром».

Разрешение на постройку выдали власти России, Швеции, Финляндии и ФРГ. Предположительно, газопровод введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Теги: «Северный поток-2» , Александр Новак , новые санкции
Главное
Власти Москвы решили выявлять «серую» аренду квартир при помощи big data Бизнес
Материалы по теме
В конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2» Политика
Госдеп предупредил инвесторов «Северного потока-2» о риске санкций Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter