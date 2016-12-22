Российские дипломаты посетили задержанную в США Бутину

В Вашингтоне сотрудники российского посольства посетили в следственном изоляторе Марию Бутину, которую обвиняют в работе на территории США в качестве иностранного агента. Об этом сообщил руководитель пресс-службы российского диппредставительства Николай Лахонин, передает ТАСС.

«Подтверждаем, что консульские сотрудники посетили Бутину», — сказал он.

Минюст США сообщил о задержании Бутиной в Вашингтоне 16 июля. Как полагают власти, она с 2015 по 2017 год работала на высокопоставленного чиновника в российском правительстве, который затем стал членом правления Банка России. В ведомстве отметили, что она прибыла в США по студенческой визе. В ФБР сказали, что в Штатах россиянка занималась тем, что налаживала контакты с американскими чиновниками. ФБР также полагает, что эти контакты Россия предполагала использовать для продвижения своих интересов. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил , что его подзащитная не является российским агентом.В среду, 18 июля, американская прокуратура обвинила Бутину в связях с российской разведкой. По данным американских правоохранительных органов, в ее квартире были найдены рукописи, в которым были ответы на вопросы, которые задает ФСБ во время найма, а в электронной переписке обнаружены контакты людей, которых в США считают агентами российских спецслужб.

Министерство иностранных дел заявило, что арест россиянки — это «политический заказ», появившийся на фоне двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.