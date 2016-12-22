МИД назвал задержание в США Бутиной «откровенным политическим заказом»

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, задержание в США россиянки Марии Бутиной специально приурочили к саммиту Путина и Трампа, чтобы минимизировать эффект встречи президентов

Мария Бутина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Российское посольство в Вашингтоне вступило в контакт с американскими властями и добивается встречи с задержанной в США россиянкой Марией Бутиной, «которую нам обязаны предоставить», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, 18 июля.

Она связала задержание Бутиной в США с саммитом президентов США и России в Хельсинки. «Нельзя не отметить, что это произошло непосредственно после саммита в Хельсинки, чтобы минимизировать эффект от него», — сказала официальный представитель МИДа на брифинге, трансляцию которого вел сайт МИДа.

«Вместо того чтобы выполнять свои обязанности, Министерство юстиции США выполняет откровенный политический заказ», — добавила Захарова.

По ее мнению, «мера, связанная с арестом, была выбрана именно для того, чтобы показать, насколько серьезно обстоят дела», чтобы «максимально нагнетать градус, не имея никакой фактической базы для этого».

«Если были к человеку претензии, причем это не вопрос масштаба нацбезопасности, всегда можно обратить внимание российской стороны на это», — сказала Захарова.

Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля. В Минюсте США заявили, что россиянка в 2015–2017 годах во время обучения в одном из университетов Вашингтона работала на высокопоставленного чиновника в российском правительстве, который позднее вошел в состав правления Центробанка.

Позднее стало известно, что в обвинительном заключении, которое подписал прокурор округа Колумбия Джесси Лиу, утверждается, что Бутина не только участвовала в сговоре с целью работать иностранным агентом, но и реально действовала в качестве иностранного агента как минимум с 2015 года. По этому обвинению Бутиной грозит до десяти лет лишения свободы.