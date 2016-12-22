Дипломатам из России разрешили посетить арестованную в США Марию Бутину

Сотрудники посольства России в США в четверг, 19 июля, посетят россиянку Марию Бутину, арестованную в Вашингтоне по обвинению в связях с российской разведкой, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М.В.Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что российские дипломаты посетили заседание суда по делу россиянки и находятся в контакте с ее адвокатом.

Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля. Она приехала в США по студенческой визе, которую получила для учебы в частном университете. Минюст США обвинил ее в сговоре с целью стать иностранным агентом и работе в качестве иноагента без регистрации.

Федеральная прокуратура США потребовала суд заключить россиянку под стражу из-за того, что она могла попросить власти России помочь ей покинуть Соединенные Штаты. Прокуроры рассказали, что Бутина вероятно собиралась улететь из страны — вещи в ее квартире были упакованы в коробки, а срок аренды помещения истекал 31 июля. В электронной переписке россиянки обнаружили контакты людей, считающихся в США сотрудниками спецслужб России.

По обвинению в сговоре Бутиной грозит лишение свободы на срок до 5 лет, а за работу в качестве агента без регистрации — до 10 лет. 18 июля суд отказался выпускать ее из-под стражи. В ходе заседания суда прокурор предъявил фотографию, на которой россиянка сидит в ресторане с человеком, который предположительно является сотрудником российской разведки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание Бутиной — это «откровенный политический заказ» и отметила, что об инциденте с россиянкой власти США сообщили после проведения саммита президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.