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«Газпром» отказался отвечать на обвинения «Нафтогаза» о переговорах
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«Газпром» отказался отвечать на обвинения «Нафтогаза» о переговорах
Бизнес, 18 июл, 23:59
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«Газпром» отказался отвечать на обвинения «Нафтогаза» о переговорах

Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов в разговоре с РБК отказался комментировать заявление украинского «Нафтогаза» о том, что российская компания затягивает переговоры по транзиту газа через Украину.

«Вся нынешняя политика Москвы в энергетической сфере сводится к мантре «дайте нам достроить трубу, а там посмотрим». Газпромовцы делают и будут делать все для затягивания переговоров по контракту на транзит», — сказали в «Нафтогазе».

В украинской компании подчеркнули, что вероятно в «Газпроме» тянут время, чтобы дождаться результатов выборов на Украине. 31 марта 2019 года украинцы будут выбирать президента страны, а в октябре того же года — парламент.

Глава «Нафтогаза» заявил, что такие условия не способствуют заключению мирового соглашения по поставкам газа через Украину. «Мы можем рассмотреть ваши предложения о мировом [соглашении], но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока-2», — сказал он.

Путин назвал условие для продления транзита газа через Украину
Бизнес
​Контракт на транзит газа из России в Евросоюз через Украину истекает в 2019 году. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить сроки этого контракта, если спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет урегулирован.

В феврале Стокгольский арбитражный суд обязал российскую компанию выплатить $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Однако, с учетом суммы, которую Украина должна была выплатить за уже поставленный в страну газ, штраф «Газпрома» снизился до $2,56 млрд.

17 июля стало известно, что Россия и Украина признали необходимость заключения нового транзитного договора.

Теги: ОАО "Газпром" , «Нафтогаз» , контракт , обвинение
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